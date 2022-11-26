Чемпионат Франции. «Блуа» – «Бурк», «Нантер» сыграет со «Страсбуром»
В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся пять матчей.
«Блуа» примет «Бурк», «Нантер» дома сыграет со «Страсбуром».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.15, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.15, «Palais des sports de Marseille»
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.00, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Положение команд: Шоле – 7-1, Метрополитан – 7-1, Монако – 7-2, Дижон – 7-2, Ле-Ман – 6-3, Блуа – 5-4, Виллербан – 5-4, Бурк – 5-4, Лимож – 5-4, Нантер – 4-4, Нанси – 4-5, Гравлин-Дюнкерк – 3-6, По-Ортез – 3-6, Париж – 3-6, Роанн – 2-6, Фос Прованс – 2-6, Ле-Портель – 2-7, Страсбур – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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