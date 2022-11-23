Центровой заработал технический фол на последних минутах матча с (109:113).

Адамс после фола в нападении не согласился с принятым решением и показал на судье, как его толкнули. Затем он побежал за рефери и что-то сказал ему, после этого раздался свисток.

На счету Адамса во вторник 5 очков и 16 подборов.

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