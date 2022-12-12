«Доверие Леброна вселяет уверенность». Остин Ривз стал автором ключевого 3-очкового в матче с «Пистонс»
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз забросил ключевой 3-очковый на последних секундах матча с «Пистонс» (124:117).
Ривз стал автором дальнего попадания из угла площадки за 12,4 секунды до сирены при «+2». Ему ассистировал Леброн Джеймс, который имел на своем счету 13 очков в четвертой четверти.
«Играя с Джеймсом, знаешь, что он всегда примет правильное решение на площадке. Доверие Леброна, который положился на меня в том эпизоде, вселяет уверенность», – заявил Ривз.
Остин набрал 9 очков, 3 подбора и 2 передачи.
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