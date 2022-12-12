Защитник забросил ключевой 3-очковый на последних секундах матча с «Пистонс» (124:117).

Ривз стал автором дальнего попадания из угла площадки за 12,4 секунды до сирены при «+2». Ему ассистировал , который имел на своем счету 13 очков в четвертой четверти.

«Играя с Джеймсом, знаешь, что он всегда примет правильное решение на площадке. Доверие Леброна, который положился на меня в том эпизоде, вселяет уверенность», – заявил Ривз.

Остин набрал 9 очков, 3 подбора и 2 передачи.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»