Леброн Джеймс некоторое время пролежал на паркете после попадания с фолом и падения

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после одного из эпизодов в матче с «Пистонс» (124:117) не торопился подниматься с паркета.

Леброн провел некоторое время в лежачем положении после попадания с фолом и падения.

К 37-летнему Джеймсу подбежали Лонни Уокер и Остин Ривз, после чего он открыл глаза и с их помощью поднялся на ноги.

В активе суперзвезды «озерников» 35 очков, 5 подборов и 5 передач.

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