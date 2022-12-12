Леброн Джеймс некоторое время пролежал на паркете после попадания с фолом и падения
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после одного из эпизодов в матче с «Пистонс» (124:117) не торопился подниматься с паркета.
Леброн провел некоторое время в лежачем положении после попадания с фолом и падения.
К 37-летнему Джеймсу подбежали Лонни Уокер и Остин Ривз, после чего он открыл глаза и с их помощью поднялся на ноги.
В активе суперзвезды «озерников» 35 очков, 5 подборов и 5 передач.
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
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