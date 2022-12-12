Форвард после одного из эпизодов в матче с «Пистонс» (124:117) не торопился подниматься с паркета.

Леброн провел некоторое время в лежачем положении после попадания с фолом и падения.

К 37-летнему Джеймсу подбежали и , после чего он открыл глаза и с их помощью поднялся на ноги.

В активе суперзвезды «озерников» 35 очков, 5 подборов и 5 передач.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября