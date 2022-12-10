Остин Ривз – о промахе в концовке матча с «Сиксерс»: «Моя мама расстроилась»

Атакующий защитник сожалеет о нереализованном штрафном в концовке матча против «Филадельфии» (122:133, ОТ).

За 9,2 секунды до конца четвертой четверти «Лейкерс» проигрывали 117:120. Ривз получил право на три штрафных броска после фола соперника, но смазал заключительную попытку. Калифорнийцы сумели перевести матч в овертайм благодаря еще одному перехвату и 1-2 с линии от .

«Я должен был реализовать этот штрафной бросок, особенно при таких обстоятельствах... Промахиваться – отстой. Уверен, моя мама расстроилась из-за этого промаха», – заявил Ривз.

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