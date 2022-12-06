НБА. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Кливлендом», «Денвер» примет «Даллас»
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
«Лейкерс» попытается продлить победную серию во встрече с «Кливлендом». Леброн Джеймс сыграет против родной команды, которую представлял большую часть карьеры и привел к чемпионству в 2016 году.
Проигравший два матча подряд «Денвер» примет на своей арене «Даллас». Претенденты на звание MVP нынешнего сезона Никола Йокич и Лука Дончич сойдутся в очном противостоянии.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 7 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 7 декабря, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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