НБА. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Кливлендом», «Денвер» примет «Даллас»

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

«Лейкерс» попытается продлить победную серию во встрече с «Кливлендом». Леброн Джеймс сыграет против родной команды, которую представлял большую часть карьеры и привел к чемпионству в 2016 году.

Проигравший два матча подряд «Денвер» примет на своей арене «Даллас». Претенденты на звание MVP нынешнего сезона Никола Йокич и Лука Дончич сойдутся в очном противостоянии.

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Детройт
Дата проведения
7 декабря, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Лейкерс
Дата проведения
7 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Денвер – Даллас
Дата проведения
7 декабря, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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