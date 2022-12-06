Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

попытается продлить победную серию во встрече с . сыграет против родной команды, которую представлял большую часть карьеры и привел к чемпионству в 2016 году.

Проигравший два матча подряд «Денвер» примет на своей арене . Претенденты на звание MVP нынешнего сезона Никола Йокич и сойдутся в очном противостоянии.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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