Джейлен Браун – о поражении от «Уорриорз»: «Были зациклены на прошлом вместо того, чтобы играть»

Атакующий защитник прокомментировал поражение от (107:123).

«Мы не попадали броски. Наша игра под кольцом могла быть лучше. Мы пропустили слишком много быстрых отрывов и временами плохо двигали мяч в нападении. Мы не допускали такого в плей-офф, но сегодня играли именно так. Команды те же самые, но это была другая игра.

Сегодня мы испытывали некоторые трудности, и нам определенно есть над чем работать. Но прошлый сезон закончился. Очевидно, нам нужно развиваться, что мы и делаем. Мы были зациклены на прошлом вместо того, чтобы играть», – сказал Браун.

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