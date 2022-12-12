Джейлен Браун – о поражении от «Уорриорз»: «Были зациклены на прошлом вместо того, чтобы играть»

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Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал поражение от «Голден Стэйт» (107:123).

«Мы не попадали броски. Наша игра под кольцом могла быть лучше. Мы пропустили слишком много быстрых отрывов и временами плохо двигали мяч в нападении. Мы не допускали такого в плей-офф, но сегодня играли именно так. Команды те же самые, но это была другая игра.

Сегодня мы испытывали некоторые трудности, и нам определенно есть над чем работать. Но прошлый сезон закончился. Очевидно, нам нужно развиваться, что мы и делаем. Мы были зациклены на прошлом вместо того, чтобы играть», – сказал Браун.

«Селтикс» проиграли «Уорриорз» в финале НБА-2022 со счетом 2-4.

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