Глен Дэвис: «Бостон» возьмет титул, потому что ненавидит проигрывать»

Чемпион НБА в составе (2008) отметил важность участия команды в финале НБА этого года.

«Селтикс» сыграли в финале впервые с 2010 года. Клуб уступил со счетом 2-4.

«Я не был рад поражению, но я был рад другому. Дело в том, что есть разные уровни плей-офф. На каждом уровне свои особенности. Первый раунд есть первый раунд, но он не такой напряженный. Очень важно пройти каждый уровень.

Теперь они знают, как победить в финале Восточной конференции и что нужно для выхода в финал. Теперь они знают, что нужно сделать для итогового успеха. Они возьмут титул, потому что ненавидят проигрывать. Я был рад, что они получили хороший опыт. и – звезды, у них все получится», – сказал Дэвис.

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