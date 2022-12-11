«Никс» не подпишут Кармело Энтони, несмотря на травму Оби Топпина
«Нью-Йорк» не заинтересован в подписании контракта с Кармело Энтони, пишет обозреватель Newsday Стив Поппер.
«Никс» не хватает запасного четвертого номера после травмы Оби Топпина, который пропустит 2-3 недели из-за перелома правой большеберцовой кости.
Сообщается однако, что команда не хочет мешать развитию Топпина и планирует дождаться его возвращения на площадку.
Ранее проходила информация, что Энтони по-прежнему хочет заключить соглашение с клубом НБА.
Комментарии