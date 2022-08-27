Кармело Энтони хочет вернуться в «Нью-Йорк»

заинтересован в том, чтобы вернуться в , сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Кармело выступал за «Никс» с 2011 по 2017 год, регулярно участвуя в Матче всех звезд . Лучшее достижение команды в данный период времени – выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2012/13.

38-летний форвард продолжает находиться в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за , набирая 13,3 очка и совершая 4,2 подбора в среднем за игру.

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