Кармело Энтони хочет вернуться в «Нью-Йорк»

Кармело Энтони заинтересован в том, чтобы вернуться в «Нью-Йорк», сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
Кармело выступал за «Никс» с 2011 по 2017 год, регулярно участвуя в Матче всех звезд НБА. Лучшее достижение команды в данный период времени – выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2012/13.
38-летний форвард продолжает находиться в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и совершая 4,2 подбора в среднем за игру.
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