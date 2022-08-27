Кармело Энтони хочет вернуться в «Нью-Йорк»

Теги возможные переходы Кармело Энтони Лейкерс Нью-Йорк НБА Баскетбол

Кармело Энтони заинтересован в том, чтобы вернуться в «Нью-Йорк», сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Кармело выступал за «Никс» с 2011 по 2017 год, регулярно участвуя в Матче всех звезд НБА. Лучшее достижение команды в данный период времени – выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2012/13.

38-летний форвард продолжает находиться в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и совершая 4,2 подбора в среднем за игру.

Забил ли Кобе? Тестим, насколько вы доверяете мастеру самых сложных попыток в баскетболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные