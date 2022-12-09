Оби Топпин выбыл на 2-3 недели с переломом

проведет следующие 2-3 недели без форварда .

«Никс» объявили, что Топпин, которому в четверг сделали МРТ, получил перелом правой большеберцовой кости без смещения.

Топпин повредил ногу во время победного матча с «Хоукс» в среду

В этом сезоне НБА Оби набирает в среднем 7,7 очка за 17 минут на площадке.

Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе