Оби Топпин выбыл на 2-3 недели с переломом
«Нью-Йорк» проведет следующие 2-3 недели без форварда Оби Топпина.
«Никс» объявили, что Топпин, которому в четверг сделали МРТ, получил перелом правой большеберцовой кости без смещения.
Топпин повредил ногу во время победного матча с «Хоукс» в среду
В этом сезоне НБА Оби набирает в среднем 7,7 очка за 17 минут на площадке.
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