Чемпионат Франции. «Метрополитан» примет «Монако», «Виллербан» – «Париж»
В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Метрополитан» примет «Монако», «Виллербан» – «Париж».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.30, «Астробаль»
- Дата проведения
- 11 декабря, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Положение команд: Монако – 10-2, Метрополитан – 9-2, Шоле – 9-3, Дижон – 9-3, Бурк – 8-4, Лимож – 7-5, Ле-Ман – 6-6, Виллербан – 6-6, Нантер – 5-6, Блуа – 5-6, Роанн – 5-7, Гравлин-Дюнкерк – 5-7, Нанси – 5-7, Страсбур – 5-7, Париж – 4-7, По-Ортез – 3-9, Фос Прованс – 3-9, Ле-Портель – 3-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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