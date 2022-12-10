Чемпионат Франции. «Нантер» – «Бурк», «Нанси» сыграет с «Блуа»

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A примет , «Нанси» дома сыграет с «Блуа».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Бурк Дата проведения 10 декабря, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Нанси – Блуа Дата проведения 10 декабря, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 10-2, Метрополитан – 9-2, Шоле – 9-3, Дижон – 9-3, Бурк – 7-4, Лимож – 7-5, – 6-5, Виллербан – 6-6, Нантер – 5-5, Блуа – 5-6, Роанн – 5-7, Гравлин-Дюнкерк – 5-7, Нанси – 4-7, Париж – 4-7, – 4-7, По-Ортез – 3-9, Фос Прованс – 3-9, Ле-Портель – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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