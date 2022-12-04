Чемпионат Франции. «Монако» примет «Блуа», «По-Ортез» – «Нантер»
В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Монако» примет «Блуа», «По-Ортез» – «Нантер».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 19.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 4 декабря, 21.00, «Palais des Sports»
Положение команд: Метрополитан – 9-1, Шоле – 8-2, Монако – 8-2, Дижон – 8-3, Бурк – 7-4, Лимож – 7-4, Виллербан – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Блуа – 5-5, Нантер – 4-5, Роанн – 4-6, Нанси – 4-7, Париж – 4-7, Гравлин-Дюнкерк – 4-7, Страсбур – 4-7, По-Ортез – 3-7, Фос Прованс – 2-8, Ле-Портель – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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