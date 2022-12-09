Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Шоле», «Дижон» сыграет с «Роанном» и другие матчи

Теги результаты По-Ортез чемпионат Франции Гравлин-Дюнкерк Дижон Шоле Роанн Лимож Ле-Портель Фос Прованс Баскетбол

В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся четыре матча.

«Ле-Портель» примет «Шоле», «Дижон» дома сыграет с «Роанном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Гравлин-Дюнкерк – Лимож
Дата проведения
9 декабря, 22.00, «Sportica»
Онлайн матча

Ле-Портель – Шоле
Дата проведения
9 декабря, 22.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Фос Прованс – По-Ортез
Дата проведения
9 декабря, 22.00, «Halle des sports Parsemain»
Онлайн матча

Дижон – Роанн
Дата проведения
9 декабря, 22.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 10-2, Метрополитан – 9-2, Шоле – 9-2, Дижон – 8-3, Бурк – 7-4, Лимож – 7-4, Ле-Ман – 6-5, Виллербан – 6-6, Нантер – 5-5, Блуа – 5-6, Роанн – 5-6, Нанси – 4-7, Париж – 4-7, Гравлин-Дюнкерк – 4-7, Страсбур – 4-7, По-Ортез – 3-8, Фос Прованс – 2-9, Ле-Портель – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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