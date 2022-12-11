Бруно Фитипальдо во время матча ACB был доставлен в больницу с травмой шеи

Разыгрывающий Бруно Фитипальдо во время вчерашнего матча чемпионата Испании против (69:78) был доставлен в больницу в Сан-Кугат-дель-Вальес в Барселоне с травмой шеи.

Уругвайский игрок покинул площадку на носилках с шейным корсетом после того, как получил сильный случайный удар по шее от соперника на последних секундах встречи. На машине скорой помощи его доставили в каталонскую больницу, где он прошел обследование.

По словам клуба, игрок избежал серьезной травмы и находится в сознании, но останется в больнице для дальнейшего обследования.

Фото: BasketNews.