Бруно Фитипальдо во время матча ACB был доставлен в больницу с травмой шеи

Теги травмы Ховентуд фото чемпионат Испании Тенерифе Бруно Фитипальдо Баскетбол

Разыгрывающий «Тенерифе» Бруно Фитипальдо во время вчерашнего матча чемпионата Испании против «Ховентуда» (69:78) был доставлен в больницу в Сан-Кугат-дель-Вальес в Барселоне с травмой шеи.

Уругвайский игрок покинул площадку на носилках с шейным корсетом после того, как получил сильный случайный удар по шее от соперника на последних секундах встречи. На машине скорой помощи его доставили в каталонскую больницу, где он прошел обследование.

По словам клуба, игрок избежал серьезной травмы и находится в сознании, но останется в больнице для дальнейшего обследования.

Фото: BasketNews.

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