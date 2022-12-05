Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» в гостях сыграет с «Минском»

В понедельник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ российский «Нижний Новгород» в гостях сыграет с белорусским «Минском».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-0, УНИКС – 12-2, Зенит – 11-2, МБА – 9-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 6-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, Автодор – 5-9, Енисей – 3-11, Астана – 1-11, – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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