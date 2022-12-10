Бен Симмонс вернулся в строй после четырех пропущенных матчей

Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс в пятницу вернулся в строй после четырех пропущенных матчей из-за растяжения икроножной мышцы.

Во встрече с «Хоукс» (120:116) Симмонс вышел в стартовой пятерке и набрал 6 очков, 6 подборов,7 передач и 4 перехвата при 3 из 4 с игры за 21 минуту.

«Нетс» в последних 12 матчах одержали 9 побед.

«Мы знаем, что нам предстоит пройти долгий путь и хорошо потрудиться. Многие ребята то попадали в ротацию, то выпадали из нее, поэтому она сильно меняется, но мы сохраняем концентрацию и выстраиваем команду день за днем», – заявил Симмонс.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!