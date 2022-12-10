Чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс» сравнил прославленную команду 14-летней давности с нынешними «кельтами» во главе с и .

«Люди задают мне этот вопрос в последние дни. Знаю, что народ будет злиться на меня, но я считают, что нынешние «Селтикс» лучше.

Они лучше нашей чемпионской команды 2008 года», – заявил Скалабрини.

лидирует в новом сезоне с результатом 21-5. В нынешнем розыгрыше у «кельтов» первое место в атакующем рейтинге НБА с результатом 119,9.

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