Брайан Скалабрини: «Нынешние «Селтикс» лучше нашей чемпионской команды 2008 года»
Чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс» Брайан Скалабрини сравнил прославленную команду 14-летней давности с нынешними «кельтами» во главе с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.
«Люди задают мне этот вопрос в последние дни. Знаю, что народ будет злиться на меня, но я считают, что нынешние «Селтикс» лучше.
Они лучше нашей чемпионской команды 2008 года», – заявил Скалабрини.
«Бостон» лидирует в новом сезоне с результатом 21-5. В нынешнем розыгрыше у «кельтов» первое место в атакующем рейтинге НБА с результатом 119,9.
💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута
Комментарии