Джейлен Браун: «Вероятно, мы с Тейтумом – лучшие двусторонние игроки в НБА»

Атакующий защитник прокомментировал мнение о том, что его дуэт с является лучшим в на данный момент.

«Я не подписываюсь под тем, что говорят. Я стараюсь относиться к этому максимально спокойно. Сейчас все хорошо, но завтра что-то может пойти не так. Так что я просто хочу сохранить баланс, продолжить двигаться вперед и выигрывать матчи.

Вероятно, мы с Джей Ти – лучшие двусторонние игроки в НБА. Рад, что продолжаю становиться лучше, могу побеждать и никого при этом не ограничивать. Но я смотрю в будущее и по-прежнему хочу большего», – заявил Браун.

«Селтикс» имеют лучший результат в лиге – 20-5. Тейтум набирает 30,8 очка, 8,3 подбора, 4,2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Показатели Брауна – 26,7 очка, 7,1 подбора, 3,7 передачи и 1 перехват.

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