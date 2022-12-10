Кэм Пэйн – о данке Зайона в концовке: «Это было не по-спортивному»

Разыгрывающий прокомментировал эпизод в концовке матча против «Нового Орлеана» (117:128).

Уильямсон поставил сверху без сопротивления при «+9» за 1,9 секунды до сирены, что привело к потасовке между командами.

«Встреча уже практически закончилась, но они продолжили играть. Мне показалось, что это было не по-спортивному. Мы поступаем правильно, и они тоже должны были поступить правильно, но не сделали этого. Нам такое не очень нравится, мы не любим так проигрывать. Игра была окончена, таймера для броска не было. Они могли просто держать мяч», – заявил Пэйн.

Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»