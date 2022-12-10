Си Джей Макколлум: «Если «Санз» не хотят, чтобы мы ставили сверху, пусть возвращаются в защиту»

Защитник «Пеликанс» высказался на тему данка без сопротивления в исполнении на последних секундах матча с «Санз» (128:117), когда вопрос о победителе не стоял на повестке.

Данк Уильямсона с разворотом на 360 градусов привел к потасовке.

«Если «Санз» не хотят, чтобы мы ставили сверху, пусть возвращаются в защиту», – заявил Макколлум.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться