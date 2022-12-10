Си Джей Макколлум: «Если «Санз» не хотят, чтобы мы ставили сверху, пусть возвращаются в защиту»
Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум высказался на тему данка без сопротивления в исполнении Зайона Уильямсона на последних секундах матча с «Санз» (128:117), когда вопрос о победителе не стоял на повестке.
Данк Уильямсона с разворотом на 360 градусов привел к потасовке.
«Если «Санз» не хотят, чтобы мы ставили сверху, пусть возвращаются в защиту», – заявил Макколлум.
Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться
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