Знаменитый в недавнем прошлом игрок НБА Ник Янг огласил персональный Топ-5 лучших разыгрывающих современной лиги.

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» поставил из на 1-е место.

«Мой Топ-5 разыгрывающих: 1) Джа Морэнт 2) 3) 4) 5) Шэй Гилджес-Александер», – написал Янг в соцсетях.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?