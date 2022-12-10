Ник Янг поставил Джа Морэнта на 1-е место в списке из пяти лучших разыгрывающих НБА
Знаменитый в недавнем прошлом игрок НБА Ник Янг огласил персональный Топ-5 лучших разыгрывающих современной лиги.
Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» поставил Джа Морэнта из «Мемфиса» на 1-е место.
«Мой Топ-5 разыгрывающих: 1) Джа Морэнт 2) Лука Дончич 3) Стеф Карри 4) Дэмиан Лиллард 5) Шэй Гилджес-Александер», – написал Янг в соцсетях.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
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