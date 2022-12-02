Тейтум возглавил рейтинг претендентов на MVP, Дончич и Йокич делят 2-е место

Официальный сайт обновил рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум поднялся на первое место в списке. Он набирает 31,6 очка, 7,8 подборов и 4,5 передачи в среднем за матч. «Селтикс» лидируют в лиге с результатом 18-4.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и центровой «Денвера» Никола Йокич делят второе место. В пятерку также входят («Милуоки») и Девин Букер («Финикс»).

Рейтинг претендентов на MVP по версии NBA.com:

1. Джейсон Тейтум («Бостон»)

2. («Даллас»)

2. Никола Йокич («Денвер»)

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

5. Девин Букер («Финикс»)

6. («Голден Стэйт»)

7. («Бруклин»)

8. Джа Морэнт («Мемфис»)

9. Донован Митчелл («Кливленд»)

10. Джейлен Браун («Бостон»)

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3