Кайри Ирвинг может заключить соглашение с New Balance после разрыва с Nike
Американский производитель обуви и одежды Nike официально разорвал сотрудничество со звездой «Бруклина» Кайри Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом.
Разыгрывающий «Нетс» в ближайшее время может заключить новое кроссовочное соглашение.
Как информирует журналист Брэндон Робинсон, Ирвинг может стать представителем другой американской компании New Balance.
Напомним, что разыгрывающий «Нетс» опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит ряд антисемитских клише. Позже игрок удалил пост и принес извинения, но был вынужден пропустить восемь матчей из-за дисквалификации.
Основатель Nike Фил Найт заявлял, что Ирвинг «переступил черту».
По информации Forbes, Ирвинг получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.
Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе
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