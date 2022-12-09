Американский производитель обуви и одежды Nike официально разорвал сотрудничество со звездой Кайри Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом.

Разыгрывающий «Нетс» в ближайшее время может заключить новое кроссовочное соглашение.

Как информирует журналист Брэндон Робинсон, Ирвинг может стать представителем другой американской компании .

Напомним, что разыгрывающий «Нетс» опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит ряд антисемитских клише. Позже игрок удалил пост и принес извинения, но был вынужден пропустить восемь матчей из-за дисквалификации.

Основатель Nike Фил Найт заявлял, что Ирвинг «переступил черту».

По информации Forbes, Ирвинг получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе