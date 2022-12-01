«Виртус» подал апелляцию на дисквалификацию Милоша Теодосича

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Итальянский «Виртус» подал апелляцию на дисквалификацию разыгрывающего Милоша Теодосича.

Вчера Евролига объявила о дисквалификации Теодосича на два матча за проявление неуважения к судье во время недавнего матча против «Анадолу Эфеса» (80:85). 35-летний игрок должен пропустить предстоящие встречи с «Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом».

Теодосич отправился с командой в Белград. «Виртус» ждет ответа от Евролиги.

Судья по дисциплинарным санкциям может «заморозить» предыдущее решение о наказании до полного рассмотрения апелляции, это позволит Теодосичу сыграть в матче против «Црвены Звезды».

 Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это 

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