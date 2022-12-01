«Виртус» подал апелляцию на дисквалификацию Милоша Теодосича

Итальянский «Виртус» подал апелляцию на дисквалификацию разыгрывающего .

Вчера Евролига объявила о дисквалификации Теодосича на два матча за проявление неуважения к судье во время недавнего матча против «Анадолу Эфеса» (80:85). 35-летний игрок должен пропустить предстоящие встречи с и .

Теодосич отправился с командой в Белград. ждет ответа от Евролиги.

Судья по дисциплинарным санкциям может «заморозить» предыдущее решение о наказании до полного рассмотрения апелляции, это позволит Теодосичу сыграть в матче против «Црвены Звезды».

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это