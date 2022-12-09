Евролига. «Жальгирис» – «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» встретится с «Виртусом» и другие матчи
Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.
В Каунасе «Жальгирис» встретится с действующим чемпионом «Анадолу Эфесом» из Турции.
Греческий «Олимпиакос» примет итальянский «Виртус».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 10-2, Монако Франция – 9-3, Барселона Испания – 8-3, Реал Испания – 8-4, Олимпиакос Греция – 7-4, Жальгирис – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Маккаби Израиль – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-6, Црвена Звезда Сербия – 6-6, Валенсия – 5-7, Виртус Италия – 4-7, Бавария Германия – 4-7, Партизан Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-8, Милан Италия – 3-9, Альба Германия – 3-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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