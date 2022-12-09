Евролига. «Жальгирис» – «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» встретится с «Виртусом» и другие матчи

Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

В Каунасе «Жальгирис» встретится с действующим чемпионом «Анадолу Эфесом» из Турции.

Греческий «Олимпиакос» примет итальянский «Виртус».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 10-2, Монако Франция – 9-3, Барселона Испания – 8-3, Реал Испания – 8-4, Олимпиакос Греция – 7-4, – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Маккаби Израиль – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-6, Црвена Звезда Сербия – 6-6, Валенсия – 5-7, Виртус Италия – 4-7, Бавария Германия – 4-7, Партизан Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-8, Милан Италия – 3-9, Альба Германия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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