Евролига сократила дисквалификацию Теодосича с двух до одного матча. Серб сыграет с «Олимпиакосом»

сократила дисквалификацию разыгрывающего с двух матчей до одного.

Теодосич изначально был дисквалифицирован на две игры за проявление неуважения к судье во время встречи с «Анадолу Эфесом» (80:85). 35-летний игрок пропустил матч с «Црвеной Звездой», но теперь сможет сыграть с .

Итальянский подал апелляцию на дисквалификацию Теодосича, после чего Евролига смягчила наказание для серба.

«Первоначальное наказание заменено дисквалификацией на одну игру и штрафом в размере 15 тысяч евро», – говорится в заявлении Евролиги.

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