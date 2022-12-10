Главный тренер «Сиксерс» начал пресс-конференцию после матча с (132:122 ОТ) с шутки.

«Я думал, наша встреча с вами начнется на 15 минут раньше», – заявил Риверс.

упустила «+9» за 30 секунд до завершения четвертой четверти, но дожала соперника в овертайме.

«Все наши защитники, все мы должны быть готовы к тому, чтобы получить мяч. Игроки должны открываться. В концовке мы должны играть, не обращая внимания на фолы... Подобное нельзя допускать. Мы разберемся с этим и все исправим», – сказал Риверс.

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