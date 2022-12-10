Энтони Дэвис: «В шоке от того, что промахнулся с линии»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что переживает из-за своего промаха со штрафного на последних секундах матча с «Сиксерс» (122:132 ОТ).
Дэвис мог вывести «озерников» вперед на 1 очко за 3,7 секунды до финальной сирены, но в итоге команды зашли в овертайм.
«Конечно, это очень обидно. Особенно, когда попадаешь первый штрафной.
Я много работал над тем, чтобы реализовывать штрафные броски, особенно в такой ситуации. До сих пор в шоке от того, что промахнулся», – заявил Дэвис.
Дэвис набрал 31 очко, 25 из них после большого перерыва, а также 12 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 36 минут.
💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута
Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»
Комментарии