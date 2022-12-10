Уэстбрук стал первым игроком «Лейкерс» со времен Мэджика, который сделал трипл-дабл со скамейки

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в матче с «Сиксерс» (122:132 ОТ) повторил клубное достижение, которое последний раз имело место 14 февраля 1996 года.

Уэстбрук оформил трипл-дабл со скамейки – 12 очков, 11 подборов и 11 передач за 36 минут.

Уэстбрук стал первым игроком «озерников» после легендарного Мэджика Джонсона, который сделал трипл-дабл со скамейки. Мэджик по ходу своего последнего сезона в НБА набрал со скамейки запасных 15 очков, 10 подборов и 13 передач.

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