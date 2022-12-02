Джейсон Тейтум: «Все выглядит так, что у нас с Брауном лучший дуэт в НБА, но решать вам»

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Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум ответил на вопрос журналиста, считает ли он свой дуэт с Джейленом Брауном лучшим в современной НБА.

«Это хороший вопрос... Что бы это ни значило. Я верю в Джейлена, в его способности. И мы, конечно, уже показали, что можем вместе играть на высоком уровне и добиваться успеха. Мне кажется, примерно так это и выглядит, что мы лучший дуэт в НБА, но это вам решать, ребята.

Мы никогда не говорим об этом. Мы хотим быть лучшей командой и выиграть чемпионат. Если при этом будем еще и лучшим дуэтом, то хорошо, мы не станем возражать», – заявил Тейтум.

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