Звездный форвард «Селтикс» ответил на вопрос журналиста, считает ли он свой дуэт с лучшим в современной .

«Это хороший вопрос... Что бы это ни значило. Я верю в Джейлена, в его способности. И мы, конечно, уже показали, что можем вместе играть на высоком уровне и добиваться успеха. Мне кажется, примерно так это и выглядит, что мы лучший дуэт в НБА, но это вам решать, ребята.

Мы никогда не говорим об этом. Мы хотим быть лучшей командой и выиграть чемпионат. Если при этом будем еще и лучшим дуэтом, то хорошо, мы не станем возражать», – заявил Тейтум.

Игорь Знаменский: «Тейтум и Браун – не лучший дуэт современности»