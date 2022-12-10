Стив Керр: «Селтикс», без сомнения, пока что лучшая команда в НБА»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отдал должное сопернику по финальной серии плей-офф-2022 «Бостону».
В воскресенье команды впервые встретятся после решающей серии прошлого сезона.
«Я уверен, что мотивация с прошлого сезона присутствует и движет ими.
«Селтикс», без сомнения, пока что лучшая команда в НБА», – заявил Керр.
«Бостон» лидирует в новом сезоне с результатом 21-5.
В шести матчах проигранного финала «Селтикс» набирали в среднем 100,8 очка за игру. В нынешнем розыгрыше у «кельтов» первое место в атакующем рейтинге НБА с результатом 119,9.
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