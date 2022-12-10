Главный тренер отдал должное сопернику по финальной серии плей-офф-2022 .

В воскресенье команды впервые встретятся после решающей серии прошлого сезона.

«Я уверен, что мотивация с прошлого сезона присутствует и движет ими.

«Селтикс», без сомнения, пока что лучшая команда в НБА», – заявил Керр.

«Бостон» лидирует в новом сезоне с результатом 21-5.

В шести матчах проигранного финала «Селтикс» набирали в среднем 100,8 очка за игру. В нынешнем розыгрыше у «кельтов» первое место в атакующем рейтинге НБА с результатом 119,9.

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