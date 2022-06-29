8 из 30 главных тренеров НБА работали с Греггом Поповичем

Восемь действующих главных тренеров НБА из 30 работали ассистентом или играли под руководством Грегга Поповича в «Сан-Антонио».
В данный список входят:
Стив Керр («Голден Стэйт»);
Док Риверс («Филадельфия»);
Майк Буденхольцер («Милуоки»);
Майк Браун («Сакраменто»);
Монти Уильямс («Финикс»);
Име Удока («Бостон»);
Тэйлор Дженкинс («Мемфис»);
Уилл Харди («Юта»).
Сезон-2022/23 станет для Поповича 27-м на посту главного тренера «Сперс». Он является рекордсменом по количеству побед среди тренеров за всю историю – 1344 выигранных матча.
Кроме того, легендарный специалист пять раз побеждал в чемпионате. Трое из его воспитанников также брали титул – Керр (2015, 2017, 2018, 2022), Риверс (2008) и Буденхольцер (2021).
У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали