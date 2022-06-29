8 из 30 главных тренеров НБА работали с Греггом Поповичем

Восемь действующих главных тренеров НБА из 30 работали ассистентом или играли под руководством Грегга Поповича в .

В данный список входят:

Стив Керр ( );

Док Риверс ( );

Майк Буденхольцер ( );

Майк Браун («Сакраменто»);

Монти Уильямс («Финикс»);

Име Удока ( );

Тэйлор Дженкинс («Мемфис»);

Уилл Харди («Юта»).

Сезон-2022/23 станет для Поповича 27-м на посту главного тренера «Сперс». Он является рекордсменом по количеству побед среди тренеров за всю историю – 1344 выигранных матча.

Кроме того, легендарный специалист пять раз побеждал в чемпионате. Трое из его воспитанников также брали титул – Керр (2015, 2017, 2018, 2022), Риверс (2008) и Буденхольцер (2021).

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали