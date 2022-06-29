8 из 30 главных тренеров НБА работали с Греггом Поповичем

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Восемь действующих главных тренеров НБА из 30 работали ассистентом или играли под руководством Грегга Поповича в «Сан-Антонио».

В данный список входят:

Стив Керр («Голден Стэйт»);

Док Риверс («Филадельфия»);

Майк Буденхольцер («Милуоки»);

Майк Браун («Сакраменто»);

Монти Уильямс («Финикс»);

Име Удока («Бостон»);

Тэйлор Дженкинс («Мемфис»);

Уилл Харди («Юта»).

Сезон-2022/23 станет для Поповича 27-м на посту главного тренера «Сперс». Он является рекордсменом по количеству побед среди тренеров за всю историю – 1344 выигранных матча.

Кроме того, легендарный специалист пять раз побеждал в чемпионате. Трое из его воспитанников также брали титул – Керр (2015, 2017, 2018, 2022), Риверс (2008) и Буденхольцер (2021).

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

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