Защитник «Уорриорз» ответил болельщику, который раскритиковал его за роковую потерю на последних секундах матча с «Джаз».

После потери Пула «Голден Стэйт» уступил со счетом 123:124, а у поклонника из-за этого не сыграла ставка. Он написал Джордану недовольный пост с использованием нецензурных выражений в личных сообщениях.

«Зачем было набирать все эти очки, чтобы потом вот так все запороть. Ты самый беспонтовый клатчер из всех, кого я видел», – написал молодой человек.

Пул неожиданно ответил в 3 часа утра. Он изучил биографию болельщика и выяснил, что тот играет в футбол за школьную команду.

«Ха-ха, мой мальчик, у тебя вообще никакой статистики 😂 Лучше беспокойся о том, чтобы получить игровое время на площадке 😂😂 И у тебя какой-то 41-й номер, значит, тебе даже не позволили самому выбрать себе номер», – ответил Пул.

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