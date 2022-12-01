Маркелл Фульц дебютировал в сезоне в матче против «Атланты», набрав 8 очков и 4 передачи

Разыгрывающий дебютировал в сезоне-22/23 в матче против «Атланты» (108:125) в среду.

24-летний игрок пропустил начало сезона из-за перелома большого пальца левой ноги. Он сломал палец в середине сентября незадолго до открытия тренировочного лагеря.

В среду на счету вышедшего в старте Маркелла 8 очков, 4 передачи и 2 перехвата за 17 минут.

Фульц пропустил большую часть последних двух сезонов из-за разрыва передней крестообразной связки, полученного в январе 2021 года. Пропустив почти 14 месяцев, игрок вернулся в состав «Мэджик» в феврале этого года и провел 18 матчей, набирая в среднем 10,8 очка и 5,5 передачи.

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