«Мы все прояснили. Бывает». Эргин Атаман помирился с Шарунасом Ясикявичюсом

Главный тренер подтвердил, что помирился с главным тренером «Барселоны» , который ранее обвинил тренерский штаб турецкой команды в слежке за тренировкой «Барсы».

«Шарунас позвонил мне, и мы поговорили. Он сказал, что ничего не имеет против меня. Он знает, что я никогда не делал ничего подобного в своей карьере. Я не люблю анализировать другие команды. Для меня самое главное — это моя команда.

Эти обвинения в слежке – просто смешно. У него было несколько вопросом о моем помощнике. Я объяснил ему, что если мои помощники что-то делают, они говорят мне. Зачем помощнику это делать?

Думаю, что Шарас очень нервничал тогда. Мы очень хорошие друзья с ним. Мы оба состоим в ассоциации тренеров . Мы поговорили друг с другом, наш президент Димитрис Итудис принял участие в разговоре. Думаю, что мы все прояснили. Бывает», – сказал Атаман.