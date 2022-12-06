«Если вы жалуетесь на тренировки, как вы будете развиваться и играть?» Ибрагим Кутлуай поддержал Эргина Атамана в споре с Евролигой

Чемпион Европы (2001) и победитель Евролиги (2002) Ибрагим Кутлуай выступил в поддержку главного тренера .

Недавно Евролига оштрафовала «Эфес» на 20 000 евро за нарушение правила коллективного соглашения с Ассоциацией игроков Евролиги. Клуб превысил допустимое количество тренировок. Атаман раскритиковал данное решение, заявив, что некоторым игрокам «нужно больше работать».

«Думаю, он прав. Игроки жалуются, что не получают игрового времени. А когда они выходят на площадку, играют не очень хорошо. Если вы жалуетесь на тренировки, как вы будете развиваться и играть? Я считаю эти жалобы необоснованными.

Кроме того, я не понимаю, как Ассоциация игроков может наложить штраф в такой ситуации. Если поставить вторую тренировку или , которые играют по 30 минут, тогда можно оштрафовать клуб. Но вы не можете применять такой же подход к Буграхану Тунджеру или Догушу Балбаю.

Невозможно ставить этих игроков в одну категорию с Мицичем и Клайберном. Они сами должны хотеть тренироваться и быть готовыми к этому. Они должны говорить: «Я хочу стать лучше, я хочу играть больше», – прокомментировал ситуацию Кутлуай.

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