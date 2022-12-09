Александер Секулич: «Мы можем играть гораздо лучше»

Главный тренер ива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от гостевого матча Лиги ВТБ с «Самарой».

– Насколько полезно, по-вашему, было для молодых игроков «Локо» выиграть в концовке такой напряженный матч, как с «Енисеем»? Вообще, насколько это важно – побеждать, даже не демонстрируя очень хороший баскетбол?

– Для начала немного не соглашусь с вами. Да, в том матче у нас, безусловно, были короткие отрезки, которые можно назвать плохими. Но большую часть времени мы играли на очень достойном по меркам лиги ВТБ уровне. Самый главный вопрос в таком случае – как у команды получается найти выход из ситуации, в которой она оказалась, как свести к минимуму эти неудачные отрезки. В матче с «Енисеем» это получилось. И это напомнило нам, что мы можем быть гораздо более хорошей командой, что в этом турнире нет матчей, которые мы выиграем заранее, просто потому, что мы выше в таблице.

– Как готовитесь к матчу с «Самарой»?

– Должен признаться, что сложилась весьма необычная ситуация. Мы совершенно не представляем, какой состав выпустит против нас – кто у них травмирован, кто заболел. Поэтому для нас на первый план выходят вопросы того, как готовы мы сами, что мы будем делать на площадке в защите, в нападении. Из этого и будем исходить. Ну а их состав узнаем уже незадолго до стартового вбрасывания.

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