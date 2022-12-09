Владимир Путин: «ФСБ вела переговоры и достигла результатов в обмене Грайнер на Бута»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что тему обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута вела ФСБ, контакты по другим обменам продолжаются.
«Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали.
Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались.
Возможны ли другие обмены? Да, все возможно, это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены, мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.
В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.
Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.
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