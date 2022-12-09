Бриттни Грайнер прибыла в армейский медицинский центр в Сан-Антонио для обследования

Самолет с освобожденной в четверг американской баскетболисткой Бриттни Грайнер рано утром в пятницу приземлился в аэропорту Сан-Антонио в штате Техас.

Баскетболистку доставили в армейский медицинский центр Брук для обследования.

«Правительство США сосредоточено на том, чтобы здоровье Бритни Грайнер и ее семьи было приоритетом, и вся доступная помощь оказывалась должным образом», – сказал представитель Госдепартамента.

Фото: CBS News.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

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