Тейтум продолжает возглавлять рейтинг претендентов на MVP, Яннис – 2-й, Дончич – 3-й

Официальный сайт обновил рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона.

Форвард Джейсон Тейтум продолжает занимать первое место в списке. Он набирает 30,5 очка, 8,2 подборов и 4,1 передачи в среднем за матч. «Селтикс» лидируют в лиге с результатом 21-5.

Двукратный MVP лиги Яннис Адетокумбо («Милуоки») поднялся с 4-го на 2-е место. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич – третий.

Рейтинг претендентов на MVP по версии NBA.com:

1. Джейсон Тейтум («Бостон»)

2. («Милуоки»)

3. («Даллас»)

4. Никола Йокич («Денвер»)

5. Джа Морэнт («Мемфис»)

6. Девин Букер («Финикс»)

7. Донован Митчелл («Кливленд»)

7. («Бруклин»)

9. Энтони Дэвис («Лейкерс»)

10. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3