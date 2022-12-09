Эдриан Воджнаровски: «Сейчас Зак Лавин недоступен для обмена»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, одним из игроков, за которыми следит , является . Звездный защитник «Буллс» в настоящее время недоступен, но все может измениться, когда подойдет дедлайн обменов.

«Никс» будут следить за «Чикаго». Их интересует, будет ли Зак Лавин доступен для обмена перед дедлайном. Сейчас он точно недоступен», — сказал Воджнаровки в программе «NBA Countdown».

В нынешнем сезоне Лавин набирает 22,2 очка, 4,7 подбора и 4,3 передачи за 34,3 минуты в среднем за матч.

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