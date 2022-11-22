Шакил О′Нил: «Я больше никогда не увижу Кобе в этой жизни. Помните о своих близких, чаще звоните им»
Прославленный центровой Шакил О′Нил высказался о потере экс-одноклубника по «Лейкерс» Кобе Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.
«Я больше никогда не увижу Кобе в этой жизни, в этой реальности, никогда.
Я должен был чаще звонить ему. Он должен был звонить мне. Мы оба должны были звонить... Помните о своих близких, звоните маме. Звоните брату. Звоните другу по универу, с которым закатывали вечеринки в прежние годы. Никогда – это долгий срок», – заявил Шак.
Шак издевался над Кобе полкарьеры. Всю неделю он плачет о «младшем брате»
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