Прославленный центровой ′Нил высказался о потере экс-одноклубника по , который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

«Я больше никогда не увижу Кобе в этой жизни, в этой реальности, никогда.

Я должен был чаще звонить ему. Он должен был звонить мне. Мы оба должны были звонить... Помните о своих близких, звоните маме. Звоните брату. Звоните другу по универу, с которым закатывали вечеринки в прежние годы. Никогда – это долгий срок», – заявил Шак.

Шак издевался над Кобе полкарьеры. Всю неделю он плачет о «младшем брате»