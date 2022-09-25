Чонси Биллапс: «Кобе Брайант плакал после победы «Лейкерс» над «Денвером» в финале Запада 2009 года»

Бывшая звезда НБА Чонси Биллапс рассказал о реакции легендарного Кобе Брайанта после победы «Лейкерс» над (4-2) в финале Западной конференции 2009 года.

«Кобе был полон решимости выиграть чемпионат без Шака.

Это был шестой матч, мы проиграли. Я подошел к Кобе и сказал: «Удачи, молодец». Он плакал, бро. Он плакал, буквально рыдал. Он был так счастлив, что вышел в финал», – рассказал Биллапс.

Урок истории из книги «Seven Seconds or Less». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта