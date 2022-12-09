Сергей Базаревич: «У «Самары» продолжаются трудности в связи с болезнями и травмами у игроков»

Главный тренер «Самары» высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» в рамках Лиги ВТБ.

«Нас ждет сложная игра с сильным соперником.

У нас продолжаются определенные трудности в связи с болезнями и выходом игроков из травм. Нам из-за этого даже пришлось в какой-то мере пожертвовать тренировочным процессом. Но мы сделаем все возможное, чтобы своей игрой порадовать наших болельщиков», – заявил Базаревич.

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