Сергей Базаревич: «У «Самары» продолжаются трудности в связи с болезнями и травмами у игроков»

Теги Локомотив-Кубань Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» в рамках Лиги ВТБ.

«Нас ждет сложная игра с сильным соперником.

У нас продолжаются определенные трудности в связи с болезнями и выходом игроков из травм. Нам из-за этого даже пришлось в какой-то мере пожертвовать тренировочным процессом. Но мы сделаем все возможное, чтобы своей игрой порадовать наших болельщиков», – заявил Базаревич.

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