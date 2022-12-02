Сергей Базаревич: «В «Самаре» появились заболевшие – видимо, в команде какой-то вирус»

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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы готовимся к игре – и готовимся к тому, чтобы проявить свои лучшие качества. И сделать все, чтобы одержать победу.

У нас есть трудности: мы попали в тяжелую ситуацию с большим количеством матчей на выезде, у нас есть травмированные, и, к сожалению, появились заболевшие – видимо, в команде какой-то вирус, участие в матче некоторых игроков под вопросом. Но, сколько бы нас ни было – мы будем стараться сделать все, чтобы результат был положительным», – заявил Базаревич.

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