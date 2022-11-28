Александер Секулич: «Локо» сегодня особенно сконцентрировался на защите»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич отметил важность оборонительных действий в матче лиги ВТБ против «Автодора» (89:76).

«Это была отличная игра для нас. Реакция команды на поражение от оказалась правильной. Мы знали, что у соперника хорошая команда, которая любит и умеет атаковать. Поэтому мы сегодня особенно сконцентрировались на защите, старались остановить их.

И первыми 35 минутами матча я безусловно доволен. Потом мы ослабили давление – и сразу показал, как мог бы нас наказать, если бы мы играли не на полной концентрации с самого начала», – сказал Секулич.

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