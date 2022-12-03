Александер Секулич: «Локо» играл далеко не идеально, но нашел путь к победе»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич после победы над «Енисеем» (75:71) в лиге ВТБ отметил влияние травм на игру команд.

«Хорошо, что нам удалось победить, несмотря на то, что играли мы далеко не идеально. Непосредственно перед игрой стало понятно, что нам сегодня не сможет помочь , очень важный для нас игрок. И я доволен тем, как команда отреагировала на сложившуюся ситуацию. Мы нашли путь к победе, и это самый главный итог.

О том, что не сыграет , мы узнали непосредственно перед игрой, в умеют хранить секреты. Мы очень серьезно готовились остановить Уорнера, ведь он набрал прекрасную форму. Отмечу, что уже по ходу сегодняшнего матча оказалось, что другие игроки «Енисея» без своего лидера включили повышенные обороты и показали отличный баскетбол», – сказал Секулич.

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