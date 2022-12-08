Президент США Джо Байден сообщил, что уже поговорил с освобожденной из-под стражи в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

«Минуту назад разговаривал с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», – написал Байден в Twitter*.

Грайнер была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

В августе Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Центровая УГМК была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло.

* Соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

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